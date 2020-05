Eligibility for ACA Health Coverage Following Job Loss

Appendix Table 1: May 2020 Eligibility for Coverage Among People Becoming Uninsured due to Job Loss

State Total Uninsured Due to ESI Loss Medicaid Eligible Coverage Gap Tax Credit Eligible Ineligible for Financial Assistance due to Income, ESI Offer, or Citizenship

US Total 26,789,000 12,735,000 149,000 8,350,000 5,555,000

Alabama 425,000 107,000 14,000 246,000 57,000

Alaska 58,000 41,000 – 9,000 7,000

Arizona 452,000 314,000 – 73,000 66,000

Arkansas 169,000 95,000 – 47,000 28,000

California 3,427,000 2,068,000 – 701,000 659,000

Colorado 299,000 149,000 – 73,000 77,000

Connecticut 247,000 135,000 – 47,000 65,000

Delaware 76,000 46,000 – 15,000 14,000

DC 55,000 47,000 – 1,000 7,000

Florida 1,418,000 301,000 34,000 835,000 248,000

Georgia 1,444,000 376,000 24,000 775,000 268,000

Hawaii 200,000 104,000 – 63,000 33,000

Idaho 113,000 66,000 – 29,000 18,000

Illinois 846,000 469,000 – 199,000 178,000

Indiana 606,000 386,000 – 126,000 94,000

Iowa 251,000 127,000 – 76,000 49,000

Kansas 230,000 60,000 3,000 121,000 46,000

Kentucky 598,000 330,000 – 166,000 102,000

Louisiana 450,000 335,000 – 63,000 52,000

Maine 99,000 50,000 – 30,000 19,000

Maryland 369,000 220,000 – 72,000 78,000

Massachusetts 621,000 277,000 – 89,000 255,000

Michigan 1,211,000 774,000 – 219,000 218,000

Minnesota 535,000 264,000 – 79,000 192,000

Mississippi 218,000 54,000 6,000 130,000 28,000

Missouri 480,000 125,000 10,000 269,000 76,000

Montana 71,000 41,000 – 18,000 13,000

Nebraska 101,000 56,000 – 28,000 16,000

Nevada 434,000 254,000 – 85,000 95,000

New Hampshire 144,000 84,000 – 31,000 29,000

New Jersey 883,000 456,000 – 152,000 274,000

New Mexico 100,000 59,000 – 23,000 17,000

New York 1,471,000 880,000 – 291,000 300,000

North Carolina 723,000 167,000 13,000 408,000 134,000

North Dakota 53,000 23,000 – 16,000 14,000

Ohio 1,002,000 531,000 – 267,000 204,000

Oklahoma 310,000 75,000 5,000 177,000 53,000

Oregon 276,000 143,000 – 76,000 58,000

Pennsylvania 1,543,000 836,000 – 341,000 366,000

Rhode Island 134,000 75,000 – 21,000 38,000

South Carolina 403,000 111,000 5,000 225,000 62,000

South Dakota 32,000 8,000 – 17,000 7,000

Tennessee 417,000 136,000 4,000 210,000 67,000

Texas 1,608,000 328,000 30,000 881,000 370,000

Utah 162,000 92,000 – 45,000 24,000

Vermont 48,000 26,000 – 12,000 10,000

Virginia 533,000 306,000 – 125,000 102,000

Washington 835,000 426,000 – 150,000 259,000

West Virginia 130,000 82,000 – 29,000 18,000

Wisconsin 446,000 214,000 – 150,000 82,000

Wyoming 31,000 8,000 1,000 16,000 7,000