Calculadora del Mercado de Seguros Médicos

Las siguientes preguntas lo ayudarán a entender esta calculadora. Hay más disponibles en nuestra página de preguntas y respuestas sobre la reforma de salud.

¿Dónde puedo buscar ayuda para entender cómo me afecta la ley de salud?

Si tiene preguntas sobre cómo la reforma de salud lo afectará a usted y a sus opciones de seguros, por favor visite CuidadoDeSalud.gov , o llame al Centro de Ayuda al 1-800-318-2596 si tiene preguntas cuyas respuestas no están en el sitio web. También puede contactar al Programa de Asistencia al Consumidor de su estado, al mercado de seguros, o a la oficina del Medicaid con preguntas sobre inscripción y elegibilidad.

La Kaiser Family Foundation no puede proveer asesoramiento individual sobre sus opciones de seguros. Sin embargo, sí proveemos algunas respuestas a preguntas frecuentes, junto con preguntas y respuestas más detalladas en nuestra página de preguntas frecuentes sobre la reforma de salud.

Estoy teniendo problemas para ver o entender mis resultados. ¿Qué puedo hacer?

Podría ser que esté usando una versión desactualizada de Internet Explorer (IE) o Firefox. Trate de adaptar los programas con una versión más moderna. ¿No está seguro qué versión del browser está usando? Haga click aquí para IE o aquí para Firefox. Si sigue teniendo problemas técnicos con la calculadora luego de actualizar su browser, por favor contacte a la Kaiser Family Foundation.

Tenga en cuenta que no somos capaces de proporcionar asesoramiento o asistencia individual para entender sus resultados. Si tiene otras preguntas, le sugerimos que contacte para más información a CuidadoDeSalud.gov o al Mercado de Seguros de Salud de su estado.

¿La calculadora ha siso actualizada para el 2020?

Si, la calculadora ahora muestra las primas para el 2020 en todos los estados.

¿La calculadora provee resultados definitivos sobre lo que pagaré?

No. La calculadora le muestra un estimado de cuánto puede pagar y la cantidad de ayuda financiera para la que podría ser elegible si compra cobertura a través del mercado de seguros. Para averiguar si es elegible para asistencia financiera y para inscribirse, debe contactar a CuidadoDeSalud.gov, al Mercado de Seguros de Salud de su estado o la oficina del Medicaid.

Aunque la Calculadora del Mercado de Seguros de Salud se basa en las primas actuales para los planes vendidos en su área, hay muchas razones por las que los resultados que arroje la calculadora puedan no coincidir con la cantidad de crédito impositivo que recibe actualmente. Por ejemplo, la calculadora se basa completamente en la información que usted ingresa, mientras que el Mercado puede calcular su Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) como una cantidad diferente, o puede verificar su ingreso comparado con la información del año anterior.

¿Cómo funcionan los subsidios al seguro de salud?

Los subsidios son asistencia financiera del Gobierno federal para ayudarle a pagar su cobertura de salud o cuidado. La cantidad de asistencia que reciba se determina por su ingreso y el tamaño de su familia. Hay dos tipos de seguros de salud subsidiados disponibles a través del mercado: los créditos impositivos a las primas y el subsidio a los costos compartidos. El primero ayuda a bajar su gasto mensual. Este subsidio está disponible para personas con ingresos familiares entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza que compren cobertura de salud a través del mercado de seguros. Estos individuos y familias tendrán que pagar no más del 2-10% de sus ingresos en la prima de un plan de nivel medio (Plata). El costo por encima de ese porcentaje lo paga el Gobierno. La cantidad del crédito impositivo se basa en el precio de un plan Plata en su área, pero usted puede utilizar su crédito impositivo para la prima para comprar cualquier plan del mercado, incluyendo los planes Bronce, Oro y los planes Platino (estos tipos de planes se describen más abajo). Usted puede elegir que su crédito se pague directamente a la compañía de seguros para pagar menos cada mes o, puede decidir esperar y tener el crédito completo en una suma única cuando haga su declaración de impuestos al año siguiente.

Los subsidios a los costos compartidos (también llamados “reducciones de costos compartidos”) lo ayudan con los costos cuando usted recibe cuidado de salud, como cuando va al doctor o tiene una internación. Estos subsidios sólo están disponibles para personas que compran su propio seguro y que ganan entre el 100% y el 250% del límite federal de pobreza (y algunos nativos americanos).

Si usted califica para un subsidio a los costos compartidos, deberá registrarse en un plan Plata para beneficiarse con esta opción. A diferencia del crédito impositivo a la prima (que puede ser utilizado en otros “niveles de metal”), este subsidio sólo funciona con los planes Plata. Con los subsidios a los costos compartidos, usted todavía paga la misma baja tasa mensual del plan Plata, pero también se paga menos al ir al médico o por una estadía en el hospital de lo que pagaría de otra manera.

Para más información, por favor lea la pregunta sobre el valor actuarial más abajo. Si tiene preguntas específicas sobre su subsidio, puede consultar las páginas de preguntas frecuentes, o contactar a un asistente o navegador a través de cuidadodesalud.gov, o en el mercado de seguros de su estado.

¿Qué se incluye en el ingreso familiar? ¿Cómo sé que ingreso poner?

La Calculadora del Mercado de Seguros de Salud le permite poner los ingresos del hogar en dólares 2020 o como porcentaje en base el nivel federal de pobreza. El ingreso familiar incluye ingresos de la persona que paga impuestos, el cónyuge y los niños, definidos como “dependientes” en las declaraciones de impuestos. Para los propósitos de la calculadora, debería ingresar su mejor estimado del ingreso que tendrá en el 2020.

Cuando va a CuidadoDeSalud.gov o al sitio web del mercado de seguros de su estado, allí se le guiará a través de los pasos para calcular su ingreso familiar basándose en salarios, ingresos de extranjeros, intereses, dividendos, y cifras de la Seguridad Social. El cálculo no incluye ingresos provenientes de donaciones, herencias y algunas otras fuentes de ingresos. Para obtener más información, consulte esta tabla de fuentes de ingresos para saber los que puede incluir y los que no.

¿Qué es el nivel federal de pobreza?

El nivel federal de pobreza varía de acuerdo al tamaño de la familia. Para la cobertura a través del mercado de seguros en el 2020, el nivel de pobreza usado es de $12,490 para un adulto soltero y de $25,750 para una familia de 4.

¿Qué es el Medicaid? ¿Cómo se relaciona con la ayuda financiera a través del mercado de seguros de salud?

El Medicaid es un programa de seguro de salud (ofrecido a través de una alianza de los estados con el Gobierno federal) que ayuda con los costos médicos a algunas personas que tienen ingresos y recursos limitados. Los programas del Medicaid varían de estado a estado, pero la mayoría de los servicios de cuidado de salud están cubiertos a un costo mínimo o en forma gratuita. Si usted es elegible para el Medicaid, entonces no será elegible para subsidios en el mercado de seguros y necesita inscribirse en este programa.

Como resultado de la ley de salud, los estados tienen la opción de expandir la elegibilidad para el Medicaid para todas las personas con ingresos por debajo del 138% del nivel de pobreza. Actualmente la mayoría de los estados han decidido expandir los programas del Medicaid, y 14 no lo han hecho.

Si usted vive en un estado que no ha expandido el Medicaid y espera que su ingreso esté por encima del nivel de pobreza, entonces usted podría ser elegible para subsidios a través de CuidadoDeSalud.gov o del mercado de seguros de su estado. Si espera que su ingreso esté por debajo del nivel de pobreza, entonces podría no ser elegible para asistencia a través del mercado de seguros. Sin embargo, podría ocurrir que usted todavía calificara para el Medicaid, bajo los criterios de elegibilidad de su estado, en particular si su ingreso es muy limitado y tiene niños, está embarazada o tiene alguna discapacidad.

La Calculadora del Mercado de Seguros de Salud toma en cuenta si su estado ha decidido o no expandir el Medicaid, por eso usted puede utilizar esta herramienta para estimar su elegibilidad para el Medicaid. De nuevo, tenga en mente que —aún si su estado no expandió el Medicaid— usted o algunos de los miembros de su familia pueden todavía ser elegibles para el programa.

Para averiguar si usted califica para el Medicaid, contacte a CuidadoDeSalud.gov, al mercado de seguros de su estado, o a la oficina del programa del Medicaid en su estado, para información sobre elegibilidad e inscripción.

¿Si soy elegible para el Medicare, puedo todavía inscribirme en el mercado de seguros?

No, no puede inscribirse para cobertura en el mercado de seguros si usted es elegible para el Medicare. La mayoría de las personas de 65 años y más son elegibles para el Medicare, el programa de seguro de salud gerenciado por el Gobierno federal. Si usted es elegible para el Medicare, aún si usted elige no inscribirse, no podría comprar cobertura a través del mercado de seguros.

Cuando se usa la Calculadora del Mercado de Seguros de Salud, si algunos miembros de su grupo familiar son elegibles para el Medicare y otros no, usted debería ingresar el tamaño completo de su familia (incluyendo a aquéllos que son elegibles para el Medicare) en la Pregunta #5. Para la pregunta siguiente (#6), por favor ingrese sólo a aquéllos miembros de la familia que están inscribiéndose para cobertura a través del mercado de seguros (no ingrese a adultos que son elegibles para el Medicare en la Pregunta #6).

Si usted tiene más de 65 años y todavía no es elegible para el Medicare por su estatus migratorio, puede ser elegible para cobertura en el mercado de seguros. Usted puede usar la Calculadora del Mercado de Seguros de Salud ingresando su edad como 64.

¿Mi edad y condición de salud afectan cuánto tengo que pagar por el seguro de salud?

Como resultado de la Ley de Cuidado de Salud, las compañías de seguros no pueden denegar cobertura o cobrarle más basándose en su salud.

En la mayoría de los estados, los adultos mayores pagarán más por cobertura de salud que una persona joven. La reforma de salud limita los ajustes de las primas por edad, que a las personas de 64 años y más no se les puede cobrar más de 3 veces lo que paga una persona de 21 años. Niños y jóvenes de menos de 21 años tienen primas ligeramente más bajas y las familias con más de tres niños de menos de 21 años tendrán primas como si tuvieran sólo tres hijos.

Vermont y Nueva York son actualmente los dos únicos estados que requieren que a todos los adultos en un mismo plan se les cobre lo mismo. Si usted vive en uno de estos estados, la Calculadora del Mercado de Seguros de Salud calculará sus primas de acuerdo a las reglas del estado.

¿Afecta en dónde vivo cuánto pago por el seguro de salud?

Si. El costo del seguro de salud (su prima mensual) varía bastante de estado a estado, e incluso entre regiones de un mismo estado. Esto se debe a distintos factores, como el costo de vida y el costo de los servicios de salud en su área. Su crédito impositivo a la prima está relacionado con el costo del seguro en su área. Si usted vive en un área cara, podría ser elegible para recibir más ayuda financiera.

Las primas en la Calculadora del Mercado de Seguros de Salud son las primas actuales en su área. Aunque es posible que algunos planes no estén disponibles en su correo postal o condado. Por esta razón, puede obtener resultados ligeramente diferentes al momento de solicitar subsidios a través de CuidadoDeSalud.gov o en el mercado de seguros de su estado.

¿Si fumo, puede esto afectar cuánto pago por el seguro de salud?

Si. En la mayoría de los estados, las aseguradoras pueden cobrar primas más altas a las personas que consumen tabaco (se conoce como “recargo por tabaco”). Actualmente, seis estados (California, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, y Vermont), y el Distrito de Columbia no permiten a los planes privados de salud cobrar primas más altas a las personas que consumen tabaco, y varios estados limitan el sobrecargo por consumo de tabaco a menos del 50%. (Los programas del Medicaid tienen reglas distintas; estos programas no permiten recargos por tabaco en ningún estado).

Bajo la Ley de Cuidado de Salud, las aseguradoras privadas pueden cobrar a sus miembros que consumen tabaco no más del 50% más por mes que lo que cobran a los que no usan tabaco. La ley también deja claro que la ayuda financiera a través del mercado de seguros no puede ser usada para cubrir la porción de la prima debida al recargo por tabaco.

La Calculadora del Mercado de Seguros de Salud no ajusta sus resultados basándose en el consumo de tabaco porque los recargos por tabaco varían bastante de acuerdo al plan. Aún en los estados que lo permiten, algunas aseguradoras eligen no cobrar precios más altos a los consumidores de tabaco o cobran recargos pequeños. Por esta razón, le advierte cuando usted puede enfrentar precios más altos, pero para conocer los costos reales, necesitará ir a CuidadoDeSalud.gov o al mercado de seguros de su estado.

¿Qué son los planes Bronce y Plata?

Cuando usted compra cobertura a través del Mercado de Seguros de Salud se puede elegir entre cuatro niveles de cobertura: Bronce, Plata, Oro y Platino. Los niveles se basan en la cantidad de protección financiera que los planes le ofrecen cuando usted se enferma o necesita atención médica.

Los planes Bronce tendrán los pagos mensuales más bajos (primas), pero si usted se enferma o tiene un accidente, sus costos compartidos (deducibles y copagos) serán más altos. Los planes Plata son más protectores y tendrán pagos mensuales más altos, pero es probable que usted gaste menos cuando recibe atención médica. Los planes Oro y Platino tienen los pagos mensuales más altos, pero usted tendrá menos costos adicionales.

La Calculadora del Mercado de Seguros de Salud muestra el costo de los planes Plata y Bronce en su área. Los planes Plata son importantes porque se usan como “punto de referencia” para calcular cuánta asistencia puede recibir. La prima del plan Plata mostrada en la calculadora es el segundo costo más bajo del plan Plata en su área.

La Calculadora del Mercado de Seguros de Salud también le mostrará el precio del plan Bronce de más bajo costo en su área. Los planes Bronce son el nivel más bajo de cobertura ofrecidos a través del mercado. Si el plan Bronce es todavía costoso para usted aún después de la ayuda financiera, o si tiene menos de 30 años, usted puede comprar un plan catastrófico. La calculadora le dirá cuando la cobertura catastrófica puede ser una opción para usted.

Para más información sobre la diferencia entre planes Plata y Bronce, ver la pregunta sobre valor actuarial, abajo.

¿Cuáles son mis opciones si tengo cobertura de salud a través de mi empleo?

Con la mayoría de los planes de salud basados en el trabajo, el empleador paga parte de sus costos mensuales o anuales (primas). En general, las personas que califican para el seguro de salud a través de sus trabajos no son elegibles para obtener ayuda financiera a través de los mercados.

Sin embargo, si la cobertura de su empleador es inasequible o no cumple con el requisito de "valor mínimo" de la ley de salud, entonces usted puede ser elegible para recibir ayuda financiera para comprar cobertura a través del mercado. "Valor mínimo" significa que el plan de su empleador paga al menos el 60% del costo total de los servicios médicos. Su empleador le puede decir si el plan de seguro que ofrece cumple con el valor mínimo. También puede proporcionarle información para determinar si el plan se considera asequible para usted.

Al utilizar la Calculadora del Mercado de Seguros de Salud, puede contestar "No" a la pregunta # 4 si la cobertura de su empleador no es asequible o no cumple con el requisito de valor mínimo.

¿Qué es el valor actuarial y cómo afecta cuánto pago por el seguro y cuidado de salud?

Aunque el seguro de salud puede pagar por la mayoría de los servicios médicos cubiertos, usted todavía debe pagar una parte cuando va al médico o tiene una internación.

Valor actuarial es el porcentaje del total de los gastos médicos cubiertos que son pagados por la compañía de seguros, en promedio, para una población típica. Cuanto mayor es el valor actuarial, mayor será la protección económica que el plan le ofrezca cuando se enferma o necesita atención médica.

Por ejemplo, si un plan tiene un valor actuarial del 70%, entonces la compañía de seguros pagará el 70% de los gastos médicos totales. Juntos, usted y todas las personas que están inscriptas en el plan pagarían el 30% restante de las cuentas totales. Esto no significa que usted personalmente tendrá que pagar el 30% de sus gastos. Más bien, éste es un promedio a través de todo el mundo inscripto en el plan. Sus propios costos variarán sustancialmente, dependiendo de la cantidad de atención que utilice.

Mientras que el valor actuarial no le indica exactamente lo que va a pagar, comprender qué es puede ayudarlo a elegir el mejor plan de acuerdo a sus necesidades de salud. Los planes Bronce, que son el nivel más bajo de la cobertura ofrecida a través del mercado tienen un valor actuarial de alrededor del 60%. Estos planes tendrán primas mensuales bajas, pero si usted se enferma o tiene un accidente, tendrá que pagar mayor porcentaje del gasto médico.

Los planes Plata son más protectores desde el punto de vista de apoyo financiero y tienen un valor actuarial de alrededor del 70%. Los planes Oro y Platino tienen los pagos mensuales más altos, pero también son los más protectores si usted se enferma o necesita una gran cantidad de atención médica: tienen valores actuariales de alrededor del 80% y 90%, respectivamente. Una vez que elija qué nivel de cobertura es el adecuado para usted, puede comparar los planes de valores similares.

Si sus ingresos son muy limitados, usted puede calificar para un subsidio a los costos compartidos si se inscribe en un plan Plata (estos subsidios se explican más arriba). Con este subsidio, usted todavía paga la misma prima baja de un plan Plata, pero obtiene más valor fuera de él cuando se enferma y necesita atención médica. Normalmente los planes Plata tienen un valor actuarial del 70%, pero con el subsidio a los costos compartidos, el valor actuarial de sus planes Plata oscilarán entre 73% a 94% (dependiendo de sus ingresos). Esto significa que probablemente pagará menos cuando vaya al médico o tenga una internación hospitalaria.

La Calculadora del Mercado de Seguros de la Salud estima si usted puede ser elegible para los subsidios. Si es posible optar por una subvención a los gastos, la calculadora también muestra cuál sería el valor actuarial de su plan Plata.