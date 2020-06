¿Cómo funcionan los subsidios para las primas?

Los subsidios para ayudar a pagar las primas reducen la prima en la mayoría de las pólizas del mercado de seguros. La cantidad del crédito impositivo que pueda recibir depende de su ingreso y del costo de los planes del mercado de seguros de salud en su área. El mercado determinará la contribución que se espera que usted deba pagar, usando como referencia un plan Plata de costo medio.

Esta contribución se espera que aumente en una escala móvil basada en sus ingresos en 2019. Si su ingreso está cerca del nivel de pobreza, la contribución que se espera deba pagar en base al plan de referencia es del 2,08% de sus ingresos en 2019.

A medida que su ingreso se acerca al 400% del nivel federal de pobreza, la contribución que se espera se verá obligado a pagar hacia el plan de referencia es del 9,86% de sus ingresos. La diferencia entre la prima para el plan de referencia y su contribución es igual a la cantidad de su crédito impositivo. (Usted no tiene que pagar más que la prima real para el plan). El mercado le dirá el monto en dólares. Usted puede usar esa cantidad para ayudar a pagar la prima para cualquier plan de Bronce, Plata, Oro, o Platino que se ofrezca en el mercado. El crédito no puede ser utilizado para pagar por un plan catastrófico.

Los créditos impositivos para las primas pueden reclamarse al final del año, o puede aplicar por adelantado para un crédito impositivo basándose en el ingreso estimado del año siguiente. Si elige tener un crédito por adelantado, el gobierno pagará 1/12 del crédito directamente a su compañía de seguros cada mes y la aseguradora le enviará la factura por el resto de la prima.

Es importante tener en mente que cuando aplica para un crédito impositivo para las primas durante el período abierto, puede ser que no sepa cuál será exactamente su ingreso para el año de cobertura, por lo que deberá aplicar en base a su mejor estimado. Más tarde, cuando haga su declaración de impuestos, el IRS comparará su actual ingreso con la cantidad de subsidio que usted reclamó por adelantado. Si usted subestimó sus ingresos y reclamó demasiado crédito impositivo, es posible que tenga que devolver la diferencia. Si usted no recibió todo el crédito impositivo para las primas que por derecho debió recibir, puede reclamar la diferencia al presentar su declaración de impuestos.

Usted debe reportar al mercado cualquier cambio en sus ingresos durante el año, para que su crédito pueda ajustarse y así evitar reembolsos significativos al final del año. Incluso si usted no gana lo suficiente para pagar impuestos, debe presentar una declaración de impuestos para recibir un crédito impositivo para las primas.

