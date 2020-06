Un agente me ofreció un plan que paga $100 por día de internación en un hospital. ¿Esto cuenta como cobertura mínima esencial?

No. Algunos tipos de cobertura no califican como cobertura mínima esencial. Estas incluyen pólizas de indemnización hospitalaria (que pagan una cantidad fija en dólares por día cuando está hospitalizado), planes de descuento, pólizas no renovables a corto plazo o planes que brindan cobertura solo para una una enfermedad específica (es decir, pólizas solo cáncer). Las compañías que venden estos productos, también llamados “beneficios exceptuados”, deben notificarle si no califican como cobertura esencial mínima. Si recibe una notificación de este tipo, al menos haga más preguntas sobre cómo la póliza podría cubrir condiciones preexistentes o protegerlo de cuentas médicas que no se puedan pagar. Tenga en cuenta que las pólizas de beneficios exceptuados no son un sustituto equivalente de las pólizas del mercado de seguros que cumplen con los estándares de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).