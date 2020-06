Me inscribí en un plan de salud estudiantil, pero pienso que tengo mejores opciones en el mercado de seguros. ¿Puedo dejar la cobertura estudiantil e inscribirme en el mercado de seguros?

Si actualmente está inscrito en un plan de salud estudiantil, aún puede calificar para planes y subsidios del mercado de seguros, si se inscribe durante el período de inscripción abierta. Durante la inscripción abierta, puede registrarse en un plan del mercado y, si sus ingresos se encuentran entre el 100% y el 400% del nivel de pobreza, también puede solicitar subsidios para pagar las primas. Deberá cancelar la cobertura de salud estudiantil antes del 31 de diciembre para seguir siendo elegible para los créditos fiscales para pagar las primas para el año siguiente.

Fuera de la inscripción abierta, no puede cancelar voluntariamente la cobertura de su plan de salud estudiantil para calificar para cobertura del mercado y subsidios. Sin embargo, si pierde la elegibilidad involuntariamente para la cobertura del plan de salud estudiantil a mediados del año; por ejemplo, si abandona la escuela, tendrá derecho a una oportunidad de inscripción especial por “pérdida de cobertura” y podrá solicitar la cobertura del mercado y los créditos fiscales para las primas. El período de inscripción especial (SEP) por “pérdida de cobertura” (SEP) durará 60 días a partir de la fecha en que finalice la cobertura de salud estudiantil. Si sabe con anticipación cuándo finalizará la cobertura, también puede solicitar el SEP con hasta 60 días de anticipación. Si presenta la solicitud por adelantado, puede elegir que la nueva cobertura comience el día siguiente y evitar una interrupción en la cobertura.

Si vive en un estado que utiliza cuidadodesalud.gov, deberá presentar un comprobante de pérdida de cobertura para calificar para este SEP; por ejemplo, una carta o aviso de la escuela que indique cuándo finalizará la cobertura.

Inicie la sesión en su cuenta de cuidadodesalud.gov para solicitar el SEP y seleccione un nuevo plan de salud. Luego tendrá 30 días para proporcionar documentación al mercado de seguros. Una vez que el mercado verifique su elegibilidad, podrá completar la inscripción en el plan que seleccionó.

Es muy importante actuar rápidamente para completar este proceso de verificación. Si no envía la documentación requerida dentro de los 30 días, su selección de plan se cancelará y ya no será elegible para el SEP. Si envía la documentación a tiempo pero el mercado determina que no es suficiente, puede solicitar una extensión del período de revisión de 30 días para enviar documentación adicional. Sin embargo, no puede solicitar una extensión de su SEP. Si su elegibilidad no se verifica al final de su SEP de 60 días, se cancelará la selección de su plan y no podrá inscribirse hasta el próximo período de inscripción abierta.

Si tiene preguntas, comuníquese con un navegador u otro programa de asistencia del mercado para obtener ayuda.