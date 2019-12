Cuando cumpla 65 años, debe inscribirse en Medicare y notificar a su plan del mercado que ahora califica para la cobertura de Medicare. Su cobertura del mercado no se cancelará automáticamente cuando cumpla 65 años y se registre en Medicare, pero si recibe subsidios para ayudarlo a pagar su prima del plan de mercado, su elegibilidad para estos créditos fiscales terminará cuando comience su parte A de Medicare (las personas con Medicare no son elegibles para estos créditos fiscales, y estos subsidios solo se pueden utilizar para cobertura adquirida en el mercado, no de Medicare).

Si decide inscribirse en la Parte A de Medicare y mantener su cobertura del mercado, tendrá que pagar el precio completo de su plan del mercado, y Medicare será el pagador principal. Si estaba recibiendo asistencia financiera para su cobertura del mercado antes de inscribirse en Medicare, recibirá una carta por correo del mercado informándole que ya no es elegible para recibir esta asistencia financiera ya que está inscrito en la Parte A de Medicare. Debe comunicarse con su plan del mercado para asegurarse que su asistencia financiera se detenga cuando comience su cobertura de Medicare. Si no deja de recibir el crédito fiscal y otra asistencia financiera para su plan del mercado cuando comienza su cobertura de Medicare, es posible que deba reembolsar parte o la totalidad de la cantidad de asistencia financiera que recibió durante los meses en que tuvo ambas coberturas.

Si decide cancelar su cobertura del mercado cuando sea elegible para Medicare, asegúrese que su cobertura de Medicare haya comenzado antes de cancelar su plan del mercado para evitar cualquier brecha en la cobertura. Puede comenzar a inscribirse en Medicare tres meses antes de cumplir 65 años.