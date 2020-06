¿Afectará tener seguro a través de Medicaid, CHIP o los mercados de seguros la capacidad de una persona para obtener el estatus de residente permanente legal o ciudadanía?

Obtener un seguro de salud a través de Medicaid, CHIP o los mercados generalmente no impedirá que a una persona se le conceda la ciudadanía. La cobertura de Medicaid para mujeres embarazadas y niños, CHIP o la cobertura del mercado de Seguros de Salud no impedirá que una persona obtenga el estatus de residente permanente legal (es decir, obtener una tarjeta verde o green card).

En agosto de 2019, la administración Trump publicó una regla para cambiar las políticas de “carga pública” que rigen cómo el uso de beneficios públicos puede afectar la capacidad del individuo para ingresar a los Estados Unidos o cambiar su estatus a residente permanente. Esta regla estaba programada para entrar en vigencia el 15 de octubre de 2019, pero un tribunal federal emitió una implementación de bloqueo de orden judicial preliminar a nivel nacional. La batalla legal por la nueva regla de carga pública continuará, pero por ahora los cambios de la administración Trump no están vigentes.

Estos cambios permitirían a los funcionarios federales considerar el uso de Medicaid por parte de ciertos inmigrantes adultos (no embarazadas) al determinar si se debe permitir que alguien cambie su estatus a residente permanente (es decir, que el individuo obtenga una tarjeta verde), como parte de una prueba de “carga pública”. El uso de Medicaid no descalificará automáticamente a alguien para obtener una tarjeta verde. Sería uno de una serie de factores considerados en la prueba. La prueba de carga pública no considerará el uso de Medicaid por parte de otros miembros de la familia. Algunos grupos de inmigrantes no están sujetos a la prueba de carga pública, incluidos los refugiados, asilados y otros inmigrantes humanitarios.Esta información se basa en el análisis de las regulaciones federales y no es asesoramiento legal. Obtenga ayuda para decidir qué es lo mejor para su familia y, si puede, consulte con un abogado de inmigración. Puede usar este directorio en línea para buscar organizaciones locales sin fines de lucro que brindan ayuda y asesoramiento legal: http://www.immigrationlawhelp.org