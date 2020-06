Trabajo medio tiempo para un gran empleador. ¿Mi empleador está obligado a ofrecerme beneficios de salud? ¿Qué pasa con los beneficios para mi cónyuge e hijos?

No, los grandes empleadores no están obligados a ofrecer beneficios de salud a los empleados de medio tiempo y no existe una multa para los empleadores grandes que no ofrecen beneficios de salud a los empleados a tiempo parcial o sus dependientes. Si trabaja a tiempo parcial y no le ofrecen beneficios de salud, usted (y su familia) pueden solicitar cobertura en el mercado; y, si sus ingresos están entre el 100% y el 400% del nivel federal de pobreza, puede solicitar un crédito fiscal para las primas que puede reducir el costo de la cobertura en el mercado.

Tenga en cuenta que un empleado a tiempo parcial es uno que trabaja, en promedio, menos de 30 horas por semana. Si sus horas varían durante el año, su empleador puede tener algunas opciones para determinar su estatus como trabajador a tiempo completo o parcial. Su empleador puede decirle si usted es un trabajador a tiempo completo o parcial.