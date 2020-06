Trabajo a tiempo completo para una pequeña empresa (menos de 50 empleados). ¿Mi empleador tiene que ofrecerme beneficios de salud?

No, las pequeñas empresas no están obligadas a ofrecer beneficios de salud a los empleados de tiempo completo o parcial, ni a sus dependientes. Las pequeñas empresas no están sujetas a sanciones fiscales cuando no ofrecen beneficios de salud. Si su pequeño empleador no ofrece beneficios de salud, usted (y su familia) pueden solicitar cobertura en el mercado; y, si sus ingresos se encuentran entre el 100% y el 400% del nivel federal de pobreza, puede solicitar un crédito fiscal para las primas que puede reducir el costo de la cobertura del mercado.